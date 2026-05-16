ファン垂涎のお宝グッズに注目が集まっている。北九州発祥のうどんチェーン店『資さんうどん（すけさんうどん）』の公式X（旧ツイッター）が、5月14日から始まる創業50周年「大感謝祭」キャンペーンを告知した。【写真】「販売してほしいクオリティ」1等は“スケジャン”、資さんうどんの激レアグッズ一覧スクラッチくじ1等の「スケジャン」が話題5月14日から6月3日のキャンペーン期間中、資さんうどんの店舗で「資さん選べる