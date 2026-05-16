【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１５日、ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で第２ラウンドが行われ、３４位から出た松山英樹は４バーディー、１ボギーの６７で通算３アンダーとし、トップと１打差の３位に浮上した。首位発進の久常涼は２２位、比嘉一貴は４４位で決勝ラウンド進出。金子駆大は予選落ちした。１位はアレックス・