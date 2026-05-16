「亡くなる前に預金を下ろして現金にしておけば、相続税の対象にならないのでは」と考える方もいるかもしれません。例えば、母親が銀行から300万円を引き出し、自宅で保管しようとしている場合、「銀行に預けていない現金なら確認されないのでは」と考える方もいるでしょう。 もっとも、相続税は「銀行預金かどうか」で判断されるものではありません。重要なのは、「被相続人が保有していた財産かどうか」という点です。そ