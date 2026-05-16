トランスフォーマーは、カンフー・アクション映画『アフリカン・カンフー・ナチス2 逆襲のロボトラー』のブルーレイ、DVDを2026年6月5日に発売する。価格は、ブルーレイ デラックス版が6,270円、DVD デラックス版が5,170円。さらにサントラCDやTシャツなど封入特典満載の「ガーナアーリア人専用ブルーレイ BOX2~ロボトラーの落とし物~」と銘打ったBOXセットも用意。こちらの価格は13,200円。ブルーレイ デラックス版DVD デラックス