十三代目市川團十郎白猿を襲名してから約3年。歌舞伎界を背負う存在となった市川團十郎が、父としての顔や、歌舞伎界を受け継ぐ覚悟を語った。15日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)にゲスト出演し、長女・市川ぼたん、長男・市川新之助との親子関係をはじめ、亡き父から受け取った“最後の手紙”、さらに父亡き後も見守り続けてくれている人間国宝・中村梅玉との交流などを明かした。市川團十郎番組冒