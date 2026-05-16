シャトレーゼは、5月15日より、レモンの魅力を詰め込んだ初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。瀬戸内レモンを贅沢に使用したクレープケーキやモンブラン、スフレチーズケーキなど、爽やかな酸味を楽しめるラインアップが登場するとのことだ。○瀬戸内レモンとはちみつが調和するクレープケーキ「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」(453円)は、重なる食感が楽しい一品である。バニラが香