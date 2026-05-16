お笑い芸人で投資家のオモロー山下が１６日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＰＩＶＯＴ」に出演した。山下は２０１２年に出店した「山下本気うどん」が人気となり、うどん事業の１０年で稼いだ１億円を元手に２２年から株式投資を開始。これまでに２億５０００万円の資産を形成した。現在は芸人、投資家、企業家、ライターとして活動している。山下の投資に関する知識量の驚きの声を上げた番組ＭＣの国山ハセンが