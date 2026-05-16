【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの長谷川理恵が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「素晴らしいアイデア」野菜の花付き手作り弁当◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。ウインナーやピーマンが入ったケチャップライス、カラッと揚がったエビフライ、チーズ入りちくわ、ミニトマトなどが丁寧に盛り付けられている。「お