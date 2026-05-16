【モデルプレス＝2026/05/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月14日、自身のInstagramを更新。クロップド丈の衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「努力の賜物」美ウエスト輝く◆aespaカリナ、美ウエスト際立つオフショット公開カリナは「WDA」と、2ndアルバム『LEMONADE』の先行配信シングルの曲名をつづり、複数枚の写真を投稿。美しいウエストラインが際立つグレー