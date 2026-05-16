女優のハン・イェリが、“ワーストドレッサー”選定に対して率直な心境を明かした。ハン・イェリは5月15日、自身のインスタグラムを更新。【写真】ワーストドレッサーに選ばれたハン・イェリの姿「誰が何と言おうと、私のドレスが一番綺麗だった」という言葉とともに、第62回百想（ペクサン）芸術大賞に出席した際の写真を公開した。公開された写真には、授賞式のレッドカーペットに登場したハン・イェリの姿が収められている。一