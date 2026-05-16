【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が5月14日、自身のInstagramを更新。母親との2ショット動画を公開した。【写真】26歳人気モデル「雰囲気そっくり」美人母公開◆伊藤桃々、母親との2ショット動画披露伊藤は「ままの日の動画」とつづり、母親と撮影したショート動画を投稿。ショートカットヘアの母親に花束を贈る仲睦まじい姿が収められてい