【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月14日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「インパクト抜群」炊飯器で作った新玉ねぎまるごとスープ料理◆秋野暢子、炊飯器で作った料理披露秋野は「新玉ねぎの丸ごとスープ 炊飯器で作りました」と紹介し、炊飯器の内釜に入った料理の写真を投稿。表面が透き通り、とろとろに仕上がった玉ねぎ2玉と、輪切りのちくわ、しめじなどがスープに浸かっ