人気アイドルの最新ショットが話題になっている。４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が１６日までに自身のインスタグラムを更新。自撮りの自然体ショットを投稿した。玉井はヘアカラーを暗めにし、スタイルはウルフカットにイメージチェンジしている。この投稿に「すっぴんですよね！」「暗めのカラーにウルフのしおりちゃん可愛すぎるそしてお顔が大好きだー」「メロすぎ」「イケカワだ、、、」「