超豪華メンバーが集結する上半期のグランプリに、ＳＮＳ上では早くも歓喜の声が寄せられている。１６日、大阪杯でＧ１・４勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうことをサンデーサラブレッドクラブが発表。大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬Ｇ１・３連勝を目指すことになった。同レースにはすでに、昨年の