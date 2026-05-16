◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▷第１７節福島ー札幌（１６日・とうスタ）Ｊ３福島のカズことＦＷ三浦知良（５９）が１６日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節・札幌戦（とうスタ）でメンバー入りし、ベンチスタートとなった。試合開始は午後２時。前節の磐田戦（１０日・とうスタ）では４―１の後半４３分から途中出場。今季初の２戦連続出場で、自身が持つＪ最年長出場記録を５９歳２か月１４日に更新