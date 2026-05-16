今日16日も午前中からぐんぐん気温が上がっており、汗が噴き出る暑さの所が多くなっています。午前11時30分までの時点で、日田市(大分)ではすでに最高気温が30℃を超えており、このあとさらに最高気温30℃以上の真夏日となる地点は増えるでしょう。今日16日は、熱中症に警戒が必要です。今日16日は午前中からぐんぐん気温上昇中今日16日、日本付近は高気圧に覆われて晴れている所が多く、日差しのパワーでぐんぐん気温が上がってい