元仮面ライダー俳優「小林豊」プロデュースカフェ、中崎町へ2026年4月18日グランドオープン！ショコラティエ世界大会2位の実績を生かし、料理人として素材と向き合い、料理人として「クッキングクリエイター」として、斬新で新しいコンセプトの店舗が誕生！「t.t Cafe&Dining Bar by Trusvia」をご紹介します。 究極のカスタマイズ「ファフィータ」 華やかなスタンドに盛りつけられた「