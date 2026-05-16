TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが16日に更新され、第1シーズンに登場したキャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで18日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、モンゴルの民族衣装を着た丸いサングラスをかけた男性のイラスト。ネットでは「これは…」「