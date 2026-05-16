俳優の山口智子が14日、自身のインスタグラムを更新。「我が愛する息子、玉森裕太くんが、ラジオ『ベサメムームーチョ』に遊びに来てくれました」と報告し、現在TBS系日曜劇場『GIFT』で親子役を演じているKis-My-Ft2・玉森裕太と共におちゃめなポーズを決めたオフ2ショット写真を披露した。【写真】「尊い」「最高な親子ショット」“おちゃめなポーズ”を決める山口智子＆玉森裕太山口は、玉森がBAYFM『山口智子 べサメムーチ