昨年の2冠牝馬エンブロイダリーは6枠12番に入った。森一師は「極端な枠ではないので競馬しやすいと思う。ジョッキーと相談して作戦を考えていきたい」と語った。東京1600メートルは昨年クイーンCで勝利している舞台。「跳びが大きいので、広いコースで伸び伸び走れるのはいい」。G13勝目へ視界は良好だ。