◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手がMLB通算200本目の2塁打を放ちました。この試合「1番・指名打者」の大谷選手は、打者としては3試合ぶりの出場。5回の先頭打者として迎えた第3打席、94.9マイル(約152.7キロ)のシンカーを逆方向へはじき返すと、高く上がった打球はワンバウンドでフェンスに当たる2塁打となりました。飛距離336フィート(約102.4メートル)ともう少しでホー