穿孔（せんこう）性虫垂炎による腹膜炎シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキ（48）が16日までにインスタグラムを更新。23日の山形公演、24日の宮城公演の延期を伝え、近況もつづった。アンジェラは「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています」と報告し「順調に回復はしているけど、お医者さんと相談して、来週いっぱいまでは安静にした方が良いと言われたので、東北の2公演を8月に延期する事