「22年前に時を戻そう」と題した、3きょうだいの“再現写真”がInstagramで話題になりました。投稿したのは、SNSで美容や旅行について発信している2児のママ、しおりさん（＠shiory.sh）。現在と幼少期の3人の姿に、「全員美形！」「子どもの頃からビジュ良い…！」と反響が寄せられています。【動画】22年前に時を戻そう…美男美女きょうだいの集合写真ゴールデンウィークに、祖母の自宅へ集まったしおりさんとふたりの弟。懐か