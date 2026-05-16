身元不明の遺体を自宅に放置した疑いで、男鹿市の69歳の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、男鹿市船川港比詰の無職高桑利博容疑者69歳です。男鹿警察署の調べによりますと、高桑容疑者は、ことし3月ごろからきのうまで、自宅に身元不明の遺体を放置した疑いがもたれています。15日夜、親族からの通報を受けて駆け付けた警察官が、自宅で遺体を見つけました。警察の調べに対し、高桑容疑者は容疑を認めていると