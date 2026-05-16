3年間、単独飼育していたカニが産卵し、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】オスに会っていないのに何故…お腹に卵が詰まっているサワガニ「3年単独飼育のサカモトサワガニから稚ガニが生まれました！！！！！！！」と、その模様を紹介したのはカニ専門のYouTubeチャンネル「非日常のアクアリウム」を運営する、るうさん（@Ruuaquarium）。水槽で、ただ1匹きりで飼育されていたこのカニ。いつの間にかお腹に卵をかかえたかと