みなさんは、プレゼントされた物をフリマサイトなどで売却した経験はありますか。株式会社HADO（東京都渋谷区）が運営する消費者参加型メディア『Monita（モニタ）』が実施した「正直、もらって困ったギフトの本音」に関する調査によると、半数近くが「売却した経験がある」と回答しました。では、「もらって困った物」はどのようなものがあるのでしょうか。【調査結果】代わりにこういう物が欲しかったランキング調査は、20〜60代