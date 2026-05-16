街の賑い創出の新たな取り組みです。岡山市北区の問屋町エリアで一日中楽しめるマーケットが開かれています。 【写真を見る】問屋町エリアで新たなマーケットイベント「TOIYACHO SWITCH MARKET」夜まで開催【岡山】 米粉を使ったお菓子や、ソーセージアクセサリーなど17店舗が出店しています。 問屋町エリアの賑いを創出しようと初めて開かれた「TOIYACHO SWITCH MARKET」です。 朝の部と夜の