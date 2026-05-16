来年春、ノートルダム清心女子大学を卒業する4年生が、学士候補生の証を授与される式典が大学で開かれました。 【写真を見る】独特のグースステップで学士候補生の証 “キャップ・アンド・ガウン” 授与式ノートルダム清心女子大学【岡山】 学生が、一糸乱れぬ足並みで進む独特のグースステップで入場です。 岡山市北区のノートルダム清心女子大学で行われた式では、学士候補生の証としてキャ