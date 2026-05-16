夏本番を前にきのう（15日）、JR高松駅前のホテルでビアガーデンがオープンしました。 【写真を見る】「暑い中ビールを野外で飲む。それが醍醐味」JR高松駅前のホテルにビアガーデンがオープン【香川】 「乾杯」 JRホテルクレメント高松で始まった「高松ステーションビアガーデン」です。 飲食事業を展開する高松市の平井料理システムが昨年から行っているもので、 今年は新たに