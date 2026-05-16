「ちいかわの入店を禁止いたします」――。あるラーメン店主によるX投稿が大きな反響を呼んでいる。これは何も本物の「ちいかわ」の入店を禁止しているわけではない。背景にあるのは、近年広がるぬいぐるみ活動、通称「ぬい活」ブームだ。「ちいかわ」に限らず、様々なぬいぐるみを使った撮影を楽しむ人が増えるいっぽう、飲食店や施設側ではマナーをめぐる注意喚起も始まっている。 【画像】Instagr