酒田市の夜を不安に陥れた放火犯と思われる男（２３）が１４日、逮捕されました。 【写真を見る】放火疑いで逮捕の男(23)は複数の火災に関与か...酒田市の不審火相次いで発生した5件の火災を振り返る（山形） 建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されたのは山形県酒田市東泉町二丁目の無職の男（２３）です。 警察によりますと、男は４月６日午後９時ごろ、酒田市東泉町二丁目の８９歳の男性の家の物置小屋に侵