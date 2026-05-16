りそなグループBリーグチャンピオンシップ「長崎ヴェルカ」は15日、準決勝GAME1で千葉ジェッツを破り、決勝進出に王手をかけました。 NIB35周年presentsとして行われた、15日のGAME1。 ヴェルカは序盤、一進一退の攻防を繰り広げますが、第2クオーターに相手に12点を連取されるなど、8点ビハインドで試合を折り返します。 第3クオーターは、ジョンソンのリングアタックやミッチェルの豪