昨年暮れの有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）の鞍上が短期免許で騎乗しているダミアン・レーン（32）に決まった。16日、サンデーサラブレッドクラブが発表。昨年の日本ダービー6着以来、2度目のコンビとなる。今季初戦に予定していたドバイターフ（3月28日、メイダン）は緊迫する中東情勢を考慮し、遠征を見送り。香港のクイーンエリ