落語家の笑福亭鶴瓶（74）が15日放送のMCを務めるTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）に出演。超人気歌舞伎俳優について語った。この日のゲストは歌舞伎俳優の市川團十郎白猿。登場前にMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は「僕が以前お会いした時と、状況とか環境が凄く大きく変わられて」とコメント。鶴瓶は「全然変わっている」と応じ、「僕も昔から存じ上げているんですけれど、何か仲ええ感じって言えない」と表現。「ち