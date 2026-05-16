ホワイトソックス戦の5回、適時二塁打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは15日、各地で行われ、カブスの鈴木はシカゴでのホワイトソックス戦に「5番・右翼」で出場し、五回に5試合ぶりの安打となる適時二塁打をマークするなど4打数2安打1打点だった。「2番・一塁」で出場したホワイトソックスの村上は4打数1安打。試合はカブスが10―5で勝ち、ホワイトソックスの連勝は5で止まった。ドジャースの大