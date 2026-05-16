タレントのRIKACO（60）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「世界に1つ」の“お手製ジージャン”を使った私服コーデを披露した。【写真】「カッコ可愛いーっ」“世界に1つ”の刺しゅう入りジージャン使ったRIKACOの私服コーデRIKACOは「今日のGジャンは世界に1つ！の @levis_japan 刺繍してもらったー」と明かし、気に入っているジージャンに白いエアリーなスカート、スニーカーなどを合わせた軽やかなコーディネー