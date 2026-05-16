吉本新喜劇の間寛平（76）は16日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」での「いぶし銀の会」にゲスト出演。浪曲「喧嘩安兵衛」を披露し、200人のファンから大きな拍手を浴びた。40年以上も前のこと。「車で三波春夫さんの浪曲のカセットを聴いて、うっすら覚えてた。独学です」という寛平。彦八まつり実行委員長の月亭方正から「寛平師匠、何かやってください」とお願いされ、浪曲を選択した。21年には自身の