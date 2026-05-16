WEST.の中間淳太（38）が、16日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演した。番組では、北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが、福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故を取り上げた。バスを手配した運行会社「蒲原鉄道」と北越高校側の主張には食い違いがあり、責任の所在をめぐって双方の見解が対立している。両者の会見について、元テレビ