【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんのメニューを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「焼き加減最高」そぼろ丼・輪切りのズッキーニ・汁物の晩ごはん3品◆イモトアヤコ、晩ごはん3品披露イモトは「晩ごはん」と添え、黒い盆にのった料理の写真を投稿。鮮やかなオレンジ色の卵黄とネギをトッピングしたそぼろ丼をメインに、焼き色のついた輪