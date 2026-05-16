【モデルプレス＝2026/05/16】女優の原日出子が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャンプ飯を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「全部で何種類の食材使ってるの？」彩り豊かなキャンプ飯◆原日出子、キャンプ飯の数々披露原は「キャンプ飯 美味しかった〜」とつづり、屋外で撮影した料理の写真を連投。マルチグリドルパンにのったきのこの炒め物の他、木の器に盛り付けられた生ハムやチーズなどのおつまみ、サラダ