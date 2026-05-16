【モデルプレス＝2026/05/16】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が5月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】人気K-POPアイドル「完璧な着こなし」ミニスカで美脚全開◆ジス、美脚際立つドレス姿公開ディオールのグローバルアンバサダーを務めるジスは、アメリカ・ロサンゼルスのカウンティ美術館で行われた「ディオール2027年クルーズコレクション」のファッションショーに出席。現地で撮影