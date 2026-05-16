歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングをする姿を披露した。「皆さまも道連れですぞ！笑」工藤さんは、「お風呂前に、久しぶりのダラエク」といい、ホテルのベッドの上で撮影したタイトな全身ブラックコーデでトレーニングをする動画を投稿した。ダラエクとは、過去の投稿などによると「だらっとしたエクササイズ」のことだ。ファンに向けて「なんちゃってエクササイズですが、皆さま