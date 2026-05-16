お腹や腕よりも効果大！全ての人がまず鍛えるべき筋肉とは やせる最短ルートは筋肉を増やすこと 私たちの体は脂肪をエネルギーとして消費しながら活動しています。脳のほか、肝臓、心臓などの内臓が働く際にもエネルギーを消費しますが、体の中で一番多くエネルギーを使うのが筋肉です。基礎代謝とは、体温の維持や呼吸など、人が生きていくうえで最低限必要なエネルギーのことを指します。