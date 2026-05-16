岐阜県岐南町で15日、アメリカ国籍の男性を車ではねて死亡させ、そのまま逃げたとして28歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは岐南町のアルバイト店員・妹尾菜々枝容疑者(28)です。妹尾容疑者は15日午前0時すぎ、岐南町下印食4丁目の路上でアメリカ国籍のヒッキー・ジュニア・ウイリアム・ポールさん(59)を車ではねて死亡させ、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察は防犯カメラの映