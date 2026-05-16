ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが公開した見下ろしショットにファンはもん絶した。１６日までにインスタグラムで「いい天気。＃ＴＡＫＡＨＩＲＯに片手で持ち上げられたよぉ＃に使っていいよぉ」とつづり、サングラスをかけキャップをかぶったＴＡＫＡＨＩＲＯが上を向きながら手を伸ばして撮影した自撮りショットをアップした。この投稿には「持ち上げられたよぉ〜と言ってみたい」「なかなかないアングル」「娘になれた気分