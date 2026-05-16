タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が１６日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。マヨネーズが大好きだという出川だが、結婚後は妻から健康のためにカロリーが少ないハーフタイプを勧められたそう。しかし出川は「冗談じゃねえ！ハーフなんて味が薄くなるからダメだ」と拒否したという。