◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのＡ・パヘス外野手が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦で４回に先制３ランを放った。これで今季３８打点目で、メジャートップのＬ・ヒックス（マーリンズ）に並んだ。４回は先頭スミスが中前打で出塁すると、タッカーが四球。暴投で無死二、三塁となると、パヘスが直球を完璧に捉えて、中堅右に放り