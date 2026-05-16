■MLBホワイトソックス 5ー10 カブス（日本時間16日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数1安打に終わった。試合は4−4の同点で迎えた7回、Wソックス中継ぎ陣が2死満塁のピンチを招くと、C.ケリーに三塁内野安打を打たれ4−5、さらに右前適時打も浴びて、4−6と勝ち越しを許す。8回にも暴投や押し出し四球などで追加点を許したWソックスが、4−10で敗