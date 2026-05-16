■これまでのあらすじ娘を義母に預けていることを嫁は夫に内緒にしていた。義母が「困ったことでもあるの？」と聞いても「お義母さんには関係ない」と突っぱねられてしまう。問い詰めすぎて心を閉ざされては危険かと引き下がる義母だったが、出先で嫁が男性と歩いているところを目撃して…。【義母 Side Story】雪乃さんは…男性と会っていました。しかも、お金をもらっているようでした。娘を義実家に預けて、あのお嫁さんは何を