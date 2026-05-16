栃木県上三川町の住宅で女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、警察は先ほど、新たに16歳の少年を逮捕しました。この事件での逮捕は3人目です。栃木県警・下野警察署前から中継です。警察は、少年を相模原市内できのう発見して任意同行を求め、一夜明けた先ほど、ここ下野警察署で逮捕しました。少年は任意同行にも素直に応じたということです。この事件はおととい、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英